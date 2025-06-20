Потреби армії неможливо закрити через добровольців, – Святослав Паламар про ТЦК і мобілізацію

Заступник командира 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов" розповів про важливість мобілізації в Україні та небезпеку поширення пропаганди з боку Росії. Святослав "Калина" Паламар упевнений: навколо ТЦК роздмухано надто багато негативу, і в цьому є слід ворожої пропаганди.

Святослав Паламар вважає, що Україні потрібна мобілізація, адже лише рекрутингом армію не наповнити. Водночас він визнав, що окремі неправомірні дії в територіальних центрах все ж трапляються. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю Дмитру Гордону.

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Мобілізація потрібна – і це не вирішується лише рекрутингом

Паламар переконаний, що потреби армії неможливо закрити тільки через добровольців. Попри всі зусилля з рекрутингу, необхідна повноцінна мобілізація.



Бувають перебільшення, неправильні речі, які роблять працівники ТЦК та СП. Але мені здається, вони не такі масові як нам показують,

– зазначив "Калина".

Росія грає на недовіру до ТЦК

Заступник командира "Азов" звинуватив Росію у інформаційно-психологічних операціях (ІПСО) проти України. Саме тому, на його думку, навколо роботи ТЦК з'явилось стільки скандалів.

Можливо, це підсвічування. Можливо, це російська ІПСО розганяє це все,

– припустив він.

Проте, Святослав Паламар визнає неправомірні дії з боку деяких працівників ТЦК справді бувають. Але вони не повинні бути індульгенцією проти мобілізації загалом.



Виявили – покарали. Є закон, є кодекс і ті військовослужбовці повинні бути покарані за ті чи інші неправомірні дії. Все має бути збалансовано,

– наголосив "Калина".

Активна робота ТЦК збільшує мотивацію

За словами Паламара, наявність повістки для частини чоловіків – це стимул мобілізуватись до конкретного підрозділу, наприклад, до "Азову". Адже вони проходять курси, вишколи, готуються. І чекають, коли їм вручать повістку. І зразу йдуть до рекрут-центру: "Доброго дня, мам, я в Азов", як в рекламі", – сказав Паламар.

Нагадаємо, мобілізації підлягають чоловіки без відстрочки, не заброньовані на роботі, придатні до служби за висновком ВЛК. Від мобілізації звільняються особи з інвалідністю, опікуни дітей, батьки трьох і більше дітей, батьки-одинаки, депутати та співробітники оборонних структур. Для отримання відстрочки необхідно подати документи до ТЦК, що підтверджують право на звільнення.