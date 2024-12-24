На фронті загинув працівник ТРК "Люкс" Андрій Левицький

Найкращі сини та доньки України захищають її на фронті від ворогів. На жаль, стало відомо про загибель одного із захисників.

Андрій Левицький перебував на фронті з весни 2022 року. Сумна новина про його загибель надійшла на Святвечір, пише 24 Канал.

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Він був сапером

У Святвечір, 24 грудня 2024 року, стало відомо, що загинув наш захисник Андрій Левицький.

Він перебував у лавах Збройних Сил України з весни 2022, тобто майже від початку повномасштабного вторгнення.

Він був сапером на Херсонському напрямку. На ТРК "Люкс" обіймав посаду менеджера із реклами.

Згадаймо про нього у молитвах сьогодні. Подальшу інформацію про прощання повідомимо згодом,

– написали у компанії.

24 Канал висловлює співчуття рідним та близьким загиблого.

Кожного дня Україну захищають тисячі військових, які виборюють нашу державність та можливість жити спокійне життя.

Крім цього, ситуація на фронті залишається непростою. Зокрема, На Покровському напрямку наші захисники зупинили 30 штурмових дій в районах населених пунктів Миролюбівка, Даченське, Новий Труд, Новотроїцьке, Зелене, Новоєлизаветівка, Новооленівка, Новопустинка, Воздвиженка, Промінь, Лисівка та Успенівка.

Андрій Левицький працював сапером на Херсонському напрямку, проте днями ситуація там загострилась. Зокрема, ЗМІ почали писати про плани росіян розпочати повторний наступ на Херсон, який українська армія деокупували ще у листопаді 2022 року. Водночас ці заяви спростовували українські посадовці.

Зокрема, керівник ЦПД Андрій Коваленко пояснив, що Сили оборони готові до всього. Також він сказав, що які б плани не мав ворог, про них вже відомо. Керівник ЦПД наголосив, що російському президенту Владіміру Путіну не вдасться підвищити ставки.

Крім інформаційної кампанії, росіяни також збільшили інтенсивність обстрілів. Зокрема, відомо, що в один із днів вони тільки по обласному центру випустили 1000 снарядів всього за 40 хвилин. Росіяни не полишають спроб захопити нові українські міста та продовжують використовувати для цього жахливі методи.