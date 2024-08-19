Два роки окупації: як виглядає вцілілий квартал Сєвєродонецька зараз – щемливі фото

Вже понад як два роки Сєвєродонецьк Луганської області перебуває під окупацією. На прикладі цього міста чітко видно, що російська армія приносить за собою хаос та руйнування.

Джерела 24 Каналу показали фото майже вцілілого кварталу у Сєвєродонецьку. Вони вичерпно показують рівень байдужості ворога.

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Обстановка у Сєвєродонецьку

У червні 2022 року українські сили отримали наказ вийти з Сєвєродонецька через загрозу оточення та знищення логістичних шляхів. Загалом оборона міста тривала 120 днів. Водночас за понад два роки російської окупації місто перетворилося у пустку.

Навіть один з небагатьох кварталів, що вціліли після боїв, виглядає занедбаним. Навколо видно лише кілька машин, а пустельний вигляд намагаються врятувати кілька поодиноких дерев. З величезного живого міста ворог зробив безлюддя.

Що зараз відбувається у Сєвєродонецьку / фото 24 Каналу

До повномасштабного вторгнення у Сєвєродонецьку проживало близько 160 тисяч українців. З них значну кількість складали переселенці, яким довелося тікати з рідних міст та сел після атаки Росії у 2014 році. Зараз їм довелося вже друге шукати собі новий дім.