Сєвєродонецьк дуже сильно сковує росіян, – радник глави МВС

Оборона цього міста дає час і його потрібно використати на отримання зброї. Бо у іншому випадку, цінність наших втрат та полеглих героїв не може бути виправданою за жодних обставин.

Про це 24 каналу розповів радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів. Він також підкреслив, що якби за увесь цей час, поки тримається Сєвєродонецьк, ми б постійно отримували зброю – його жертва була б виправданою.

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Сєвєродонецьк на сьогодні виконує одну стратегічну функцію – він сковує росіян,

– зазначає Андрусів.

Наші партнери, які зволікають із наданням такої потрібної зброї Україні – є співучасниками вбивств наших військових, зазначає радник міністра МВС.

"Так, як свого часу вони тягли зі зброєю попри ситуацію в Маріуполі, так відбувається і цього разу", – констатує Віктор Андрусів.

Росіяни оголосили примарні "зелені коридори" із Сєвєродонецька

Ситуація у Сєвєродонецьку змінюється надзвичайно стрімко, за кілька годин може надходити інформація про втрату чи поновлення контролю ЗСУ над певними позиціями. Але наші захисники відчайдушно боронять наш Сєвєродонецьк і намагаються максимально нищити ворога.

Російські окупанти оголосили на завтра "коридори для евакуації із Сєвєродонецька", ними користатись не варто, адже ми чітко пам’ятаємо, як ворог поводив себе із попередніми евакуаційними шляхами в інших містах, попереджає радник Монастирського.

Проте він запевняє, що наші бійці тримають надійну оборону та завдають максимальної шкоди ворогу.

Сєвєродонецьк не є в оточенні, це означає, що евакуація звідти можлива. Проте не можна назвати її легкою, частково вона утруднена – це пов'язано зі знищенням мостів,

– говорить Віктор Андрусів.

За його словами, до всіх цих подій ЗСУ підготувалися і можуть частково вивозити цивільних, щоправда це все відбувається під постійним обстрілом російських окупантів.

Ситуація на фронтовій Луганщині

Російські окупанти продовжують штурмувати Сєвєродонецьк. У місті тривають активні бойові дії.

Після того, як росіяни окупували 95% території Луганської області, вони зосередилися на захопленні Сєвєродонецька. Тож у місті наразі одна з найбільш напружених ситуацій на фронті.

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний повідомив, що Росія кинула до семи тактичних груп на захоплення Сєвєродонецька.

Росія намагається відрізати Сєвєродонецьк від підконтрольної українському уряду території. Для цього окупанти знищують мости.

Російські військові мали завдання захопити Сєвєродонецьк ще до 1 червня. Коли це не вдалося, окупантам перенесли дедлайн на 10 червня. Однак тепер Кремль дав своїй армії час до 22 червня.

Детально про ситуацію на фронті та про оборону Сєвєродонецька: дивіться відео