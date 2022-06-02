На сєвєродонецькому "Азоті" окупанти пошкодили склад із метанолом, в Лисичанську били по лікарні

Росіяни поцілили в об'єднання "Азот" у Сєвєродонецьку, де пошкодили склад з метанолом. Також вони вдарили по лікарні в Лисичанську.

На додачу, росіяни пошкодили один з адміністративних корпусів "Азоту". Завод окупанти атакували 1 червня. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

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Росіяни хочуть повністю зруйнувати Луганщину

Вчора зранку вони декілька разів цілили по об’єднанню "Азот". Влучили в один з адміністративних корпусів та склад, де зберігався метанол. В Лисичанську пошкодили будівлю міської лікарні,

– мовиться в повідомленні.

Сергій Гайдай наголошує, що окупантам на Луганщині не потрібні школи, лікарні, заводи та робочі місця на них. Росіяни просто нищать та грабують область. Вони роблять це зі злістю, бо самі не мають вдома майже нічого, що для українця є повсякденністю. Але, на жаль, це ще не всі зрозуміли.

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Ситуація в Луганській області протягом доби 1 червня

За добу 1 червня російські окупанти пошкодили ще 52 будинки. Тобто ще понад 50 сімей, а з урахуванням багатоповерхівок – значно більше, залишилися без даху. Пів сотні будинків область втрачає щодня. У селах і селищах, як штурмують росіяни, вигорають цілі вулиці. Найбільше будинків росіяни пошкодили в Гірському. Їх налічується 16. У Лисичанську – 15, у Врубівці – 9, у Сєвєродонецьку – 6, Новодружеську – 4, Миколаївці – 2.

Ворог продовжує штурмувати Сєвєродонецьк. За підтримки мінометів безуспішно штурмував територію в напрямку населених пунктів Боброве та Устинівка.

Попри все, українські військові продовжують боронити Донбас. За минулу добу ЗСУ відбили 13 атак ворога. Окрім того, українські воїни знищили 2 танки, 6 артилерійські системи, 8 бойові броньовані машини та чотири ворожі автомобілі. Підрозділи протиповітряної оборони збили 7 безпілотників типу "Орлан-10".

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