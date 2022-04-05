У Сєвєродонецьку окупанти перебили газопровід: без газу залишилися десятки населених пунктів

Ворог знову посилено обстрілював Луганщину. У Сєвєродонецьку перебили газопровід, отож без газу залишились 36 населених пунктів.

Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він зазначив, що окрім Сєвєродонецька без газу залишились Малорязанцеве та частина Новодружеська.

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У 30 населених пунктах газу немає повністю

Загалом на Луганщині повністю газопостачання залишились 30 населених пунктів, ще у 6 – газу немає частково. Загалом у такій ситуації опинились 131 944 абоненти.

У 3 десятках сіл та міст проблеми з електрикою

Не краща ситуація і з електропостачанням: знеструмлені 30 міст та сіл: 13 з них – частково та 17 повністю. Без світла залишились 95 938 споживачів. Щодо водопостачання, то воно відсутнє в Рубіжному, Попасній, Сєвєродонецьку, частково у Гірській громаді та Лисичанську.

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