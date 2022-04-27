У Сєвєродонецьку священнослужитель передавав ворогу дані про дислокацію ЗСУ

У Сєвєродонецьку священнослужитель пішов на співпрацю з російськими окупантами. Він передавав ворогу інформацію щодо дислокації українських військ.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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Він зазначив, що правоохоронці вчора, 26 квітня, перевірили мобільний телефон священнослужителя Українського православної церкви московського патріархату.

"Під час перевірки було виявлено переписку священника з представниками незаконних збройних формувань", – сказав Гайдай.

Розповідав про кількість, дислокацію та зброю ЗСУ

У повідомленнях він передавав окупантам відомості про чисельність, дислокацію та озброєння військових Збройних Сил України.

Нагадаємо, що за співпрацю з ворогом можна потрапити у в'язницю на строк від 10 до 12 років. Спікер ВР Руслан Стефанчук зазначав, що парламент працює над тим, щоб колабораціонізму в Україні більше не було взагалі. Народні обранці роблять усе можливе, щоб поставити запобіжники щодо колабораціонізму на майбутнє.

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