Сюжет дешевого російського кіно: окупанти ширять фейки про "подвиги" своїх військових в Україні

На Росії пропаганда розгорнула цілу інформаційну кампанію у підконтрольних ЗМІ, де розповідають нібито про "подвиги" своїх військових.

Хоча їхні казки швидше нагадують сюжет дешевого російського кіно. Про це розповіли у Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України.

Увага Окупанти обстріляли харківський музей, де зберігається картина Рєпіна "Козаки пишуть листа..."

Так, росіяни описали "героїчний вчинок" сержанта Шатохіна під Харковом. Він начебто помітив прицілювання "націоналіста" з ручного протитанкового гранатомета у свого командира, і "не замислюючись про власне життя, закрив його своїм тілом".

Як наслідок, за словами роспропаганди, він отримав всього-на-всього тяжке поранення. Однак це виглядає дуже неправдоподібно.

Будь-який військовий, який знає, що таке постріл з РПГ, підтвердить, що після такого влучення ці "герої" не залишились би живими,

– зазначили в РНБО.

Подібними вигаданими "подвигами" кремлівська влада намагається підтримати своїх військових, які зараз гинуть на війні в Україні.

Так вони хочуть героїзувати їхні необдумані вчинки. Проте, така фейкова "героїзація" викликає лише зворотний ефект, тим самим остаточно деморалізуючи своїх солдатів.

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