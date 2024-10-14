"Має каратись законом": майор ЗСУ назвав вчинок Гнезділова публічним злочином

Сергій Гнезділов самовільно залишив військову частину. У ЗСУ вважають, що він має понести покарання згідно з законодавством України.

Про це повідомив майор ЗСУ Віктор Трегубов.

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Вчинок Гнезділова має каратися законом

Потрібно розібратись в деяких речах й чітко та недвозначно імплементувати закон. Всім варто розуміти, що вчинок Сергія Гнезділова – це злочин. Це публічно-демонстративний злочин, який має каратись згідно з законом. Те, що роблять проповідники ухилянтів теж злочин,

– сказав Трегубов.

Він додав, що усі ці злочини ведуть до одного – загибелі українців.

"Усі ці злочини, на мою думку, мають зустріти максимальну жорстку реакцію. Мені здається, що вже досить вимірювати соціальними опитуваннями про те, як суспільство ставиться до виконання закону. Нам вже не варто точно зʼясовувати подобається чи не подобається закон. Є обовʼязок і закон, а їх потрібно виконувати", – наголосив Трегубов.

Довідка: Військовослужбовець 56-ї окремої мотопіхотної бригади Сергій Гнезділов пішов на фронт добровольцем у 2019 році. Він брав участь у боях за Піски, Авдіївку, Мар'їнку, Красногорівку, Гуляйполе, Бахмут. Також був командиром відділу розвідки 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади.

Майор ЗСУ додавпідкреслив, що всі громадяни мають дотримуватись законів й виконувати свій громадянський обовʼязок.

"Якщо тобі не подобається закон, то це твої проблеми. Якщо ти хочеш втекти від нього, то це знову ж твої проблеми. Якщо ти хочеш вчинити злочин і порушити закон, то ласкаво просимо до тюрми. Інших варіантів у нас немає й не має бути", – додав він.

Нагадаємо, що Сергій Гнезділов, військовий та громадський активіст, самовільно залишив військову частину. Це викликало резонанс у суспільстві, адже вчинок військового став першим публічним СЗЧ.