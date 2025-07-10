Як повернутися з СЗЧ за спрощеною системою і які дедлайни діють зараз
- Військові, які залишили частину до 10 травня 2025 року, можуть повернутися за спрощеною процедурою до 30 серпня 2025 року.
- Процедура повернення включає подання рапорту, перевірку даних ВСП, прибуття до відділу ВСП та відновлення на службі.
Військові, які самовільно залишили військову частину, мають право повернутися назад за спрощеною процедурою. Вони мають час до кінця літа.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву заступниці міністра оборони Катерини Черногоренко в ефірі телемарафону.
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Терміни і інструкція з повернення з СЗЧ
За словами Черногоренко, станом на зараз військові, які пішли в СЗЧ до 10 травня 2025 року, знову можуть повернутися на службу за спрощеною процедурою до 30 серпня 2025 року.
Аби повернутися з СЗЧ, перш за все потрібно подати рапорт, заповнення якого займає близько п’яти хвилин. Його отримує головне управління Військової служби правопорядку (ВСП) і перевіряє дані.
Після цього військовослужбовець має 24 години, щоб прибути до відповідного відділу ВСП. Вже на місці оформлюють необхідні документи, видають припис та надають допомогу в безпечному доправленні до однієї з резервних частин ЗСУ.
Командир частини повинен протягом трьох діб відновити грошове забезпечення та соціальні гарантії військового, а також повідомити про продовження служби відповідні органи в день його повернення.
Зауважимо, військовому, який пішов у СЗЧ під час воєнного стану, загрожує кримінальна відповідальність – від 5 до 10 років позбавлення волі. Якщо порушення відбулось до 3 діб, то кримінальна відповідальність за СЗЧ не передбачена.