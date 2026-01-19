"Цифри я навіть озвучувати не хочу": Сирський відверто про кількість військових у СЗЧ

Ключовими причинами СЗЧ є складна адаптація у війську та порушення з боку командирів і працівників ТЦК. Водночас у ЗСУ діє добровільна система повернення військовослужбовців із СЗЧ.

Про це головком ЗСУ Олександр Сирський сказав в інтерв'ю Lb.ua, передає 24 Канал.

Чому військові йдуть у СЗЧ?

В неділю, 18 січня, під час розмови із журналісткою Сирський пояснив, що серед основних причин СЗЧ є болісний процес адаптації військовослужбовця у війську та порушення командирів та працівників ТЦК.

"Там, де цей процес (адаптації – 24 Канал) йде нормально, скажімо, рівень самовільних залишень чи порушень мінімальний. Там, де є порушення, першою чергою треба розбиратися з командирами або працівниками ТЦК, які допустили ці порушення. Тому що скрізь в основі лежать порушення", – сказав генерал.

Водночас Сирський заперечив, що причиною СЗЧ є складний механізм переведення між підрозділами. За його словами, об'єктивно складно перейти з бригади, яка перебуває у зоні бойових дій до тієї, що розташована поруч, але не залучена до бойових дій.

Чи можна повернутись із СЗЧ назад до війська?

Також головнокомандувач ЗСУ нагадав, що військовий у СЗЧ може добровільно повернутись до своєї військової частини чи перевестись до іншої. У ЗСУ діють батальйони резерву, куди військових із СЗЧ можуть доставити або куди вони приходять самостійно, аби повернутись до служби.

За словами Сирського, в першу чергу комплектуються ті частини, які виконують завдання на найбільш гарячих ділянках фронту, де ведуться активні бойові дії. Тож люди, які повертаються можуть потрапити й в ДШВ, і в штурмові чи механізовані підрозділи.

А за тими, хто ухиляється від виконання своїх обов'язків, оголошують розшук та відкривають кримінальні провадження, однак навіть на цьому етапі військовий може повернутись до армії добровільно.

Головнокомандувач визнав, що цифри по СЗЧ ростуть.

Я їх навіть озвучувати не хочу – там навіть не у два рази. Вони змінюються залежно від інтенсивності бойових дій, ситуації на фронті й переговорного процесу,

– зазначив генерал.

