"Якщо людину прийняли як собаку, вона піде в СЗЧ": командир ДШВ про ставлення до новобранців

Ставлення до новобранців із перших днів служби впливає на їхню мотивацію, довіру до командирів і готовність виконувати бойові завдання. Неналежні умови, погане забезпечення та байдужість командування можуть стати однією з причин самовільного залишення частини.

Про це під час зустрічі командування Десантно-штурмових військ із журналістами розповів командир 82-ї окремої десантно-штурмової бригади Єгор Ноздряков.

Чому ставлення до новобранців впливає на СЗЧ?

За словами командира, робота з новим поповненням має починатися не лише з бойової підготовки, а й із забезпечення базових потреб військовослужбовців.

Новоприбулі бійці повинні мати належні умови проживання, екіпірування, харчування та відчувати увагу з боку командування.

Це людське ставлення до новобранців. Оце найголовніше,

– зазначив військовий.

Він пояснив, що належне забезпечення та якісна підготовка допомагають військовим відчути впевненість у своїх командирах. Натомість байдужість і відсутність підтримки можуть призвести до втрати довіри.

За словами Ноздрякова, якщо після прибуття до підрозділу людину фактично залишають напризволяще, вона може вирішити самовільно залишити військову частину.

Командир наголосив, що важливу роль відіграють не лише побутові умови, а й особисте спілкування з новобранцями та повноцінна бойова підготовка.

Саме належне ставлення, підтримка командирів і готовність підрозділу працювати з новим поповненням допомагають сформувати довіру та згуртованість між військовослужбовцями.

Нагадаємо, раніше військовий омбудсман Ольга Решетилова пояснювала, що однією з причин СЗЧ є проблеми з комунікацією між військовослужбовцями та командуванням. Також серед факторів вона називала страх смерті, потребу в лікуванні та складнощі з отриманням медичної допомоги. Водночас, за її словами, кількість випадків самовільного залишення частин часто зростає разом з інтенсивністю бойових дій.