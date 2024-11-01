Справи СЗЧ: скільки військових змогли повернутися до служби у жовтні замість ув'язнення

Суди в Україні протягом жовтня 2024 року винесли низку рішень щодо повернення військових до служби після спроб самовільного залишення військових частин. Таким чином близько сотні військових уникнуло ув'язнення.

Такі рішення стосуються щонайменше 5 областей, у яких військовим, які пішли у СЗЧ, дозволили повернутися до виконання обов'язків замість в'язниці. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на повідомлення Державного бюро розслідувань.

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Суди дозволили сотні військовим повернутися до служби

Як повідомили у ДБР, протягом жовтня українські суди у справах про тимчасове залишення місця служби винесли близько 100 рішень не ув’язнювати військових у п'яти західних областях України.

Суди у Львівській, Івано-Франківській, Волинській, Закарпатській та Тернопільській областях винесли близько сотні рішень не ув’язнювати військових, а дозволити їм повернутися на службу,

– йдеться у повідомленні.

Зокрема, Франківський районний суд міста Львова ухвалив відповідне рішення щодо військовослужбовця, який у березні 2024 року самовільно залишив розташування військової частини на Донеччині.

Перед тим у ДБР встановили місцеперебування військового та затримали його. Йому повідомили про підозру у самовільному залишенні військової частини в умовах воєнного стану. Чоловік пояснив це тим, що довго перебував на передовій і просто не витримав навантаження.

Враховуючи те, що подібний інцидент з ним стався вперше, суд постановив звільнити його від кримінальної відповідальності. Крім того, наприкінці жовтня Володимир-Волинський міський суд Волинської області звільнив від кримінальної відповідальності військовослужбовця, який у листопаді минулого року пішов у СЗЧ.

Чоловік покаявся у скоєному та отримав письмову згоду командира військової частини поновити його на службі. На підставі цього суд прийняв ухвалу про звільнення його від кримінальної відповідальності.

"Ті, хто вперше потрапив у таку ситуацію, мають шанс повернутися у стрій, допомогти своїм побратимам боронити країну і продовжувати жити без докорів сумління та конфліктів із Законом", – додали у ДБР.