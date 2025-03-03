В ДБР повідомили, скільки бійців повернулися до війська завдяки закону про СЗЧ

У період із кінця листопада минулого року до 1 березня цього року на службу повернулися понад 21 тисяча українських бійців.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу ДБР.

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Завдяки закону про СЗЧ до війська повернулося понад 21 тисяча бійців

В ДБР нагадали, що 1 березня 2025 року завершився термін звільнення від відповідальності військових, які самовільно залишили військову частину або місце служби, але добровільно повернулися до війська.

У період з 29 листопада 2024 року по 1 березня 2025 року на службу повернулися майже 21 тисяча 100 військовослужбовців,

– повідомили там.

В Державному бюро розслідувань вказали, що це стало можливим завдяки змінам до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу".

Зазначається, що найбільше повернулись бійців до Збройних Сил України, а також військові активно повертались до Національної гвардії та прикордонної служби.

Додамо, що ДБР у співпраці з іншими правоохоронними органами та військовою службою правопорядку забезпечило чітку процедуру повернення військових. Так, бійці могли прибути не лише до своєї частини, а й до територіальних підрозділів ДБР, Військової служби правопорядку чи Нацполіції. Міністерство оборони також дозволило звернутися до однієї з 17 визначених військових частин або до однієї з 14 рот резерву Нацгвардії.

Після того як військовослужбовець прибув до частини, він мав подати рапорт про поновлення на службі, що запускало чіткий алгоритм подальших дій – від оформлення документів до відновлення виплат.

В ДБР додали, що після 1 березня 2025 року військовослужбовці, які самовільно залишили підрозділ, також повинні повернутися на службу, однак механізм їхньої легалізації в підрозділі вже буде дещо іншим.



Як повернутися на військову службу після 1 березня 2025 року / Інфографіка ДБР