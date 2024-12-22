Повернутися з СЗЧ тепер можна онлайн: в Армія+ з'явилася нова функція – як це працює

У грудні 2024 року в Армія+ запустили новий сервіс, який дозволяє легко повернутися з СЗЧ. Тепер через застосунок військовослужбовець може сформувати цифровий рапорт і повідомити про своє бажання повернутися на службу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

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Як оформити повернення з СЗЧ у застосунку Армія+

У Міноборони зазначили, що тепер процес повернення з СЗЧ максимально простий і займає лише 5 хвилин.

Після подання рапорту запускається чіткий механізм, який регламентує всі етапи повернення – від оформлення документів до відновлення виплат. Кожен етап супроводжується сповіщенням у додатку із поясненням подальших дій,

– вказують у структурі.

Головне управління Військової служби правопорядку (ВСП) отримує та підтверджує дані в рапорті. Військовий має 24 години, аби прибути до відділу ВСП, який він обрав. Там відбудеться оформлення документів, службовці зроблять припис і допоможуть безпечно дістатися до однієї із 17 військових частин із затвердженого списку.

Командир однієї з цих військових частин має 72 години для відновлення грошового забезпечення та соціальних гарантій.

Як відбувається повернення з СЗЧ в Армія+: дивіться відео

Вже після повернення з СЗЧ військовий має змогу змінити військову частину. Для цього потрібно подати рапорт на зміну місця служби також можна через Армія+.

У Міноборони наголошують, що розуміють, наскільки важливою є підтримка та мотивація кожного бійця. Сервіс, що дозволяє повернутися на службу створений для того, щоб надати чіткий і прозорий шлях до відновлення після СЗЧ.