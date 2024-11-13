Росіяни забрали з кіностудії "Мосфільм" танки 50-х років на війну з Україною

З кіностудії "Мосфільм" забрали танки та БМП 50-х років, щоб воювати в Україні. Техніка була реквізитом для зйомок історичних фільмів.

Про це повідомив сам гендиректор кіностудії Карен Шахназаров на зустрічі з Путіним. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на опозиційне російське медіа "Медуза".

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Російська армія вимушена поповнюватися технікою з кіностудій

Гендиректор кіностудії "Мосфільм" Карен Шахназаров зустрівся з Путіним та розказав про свої патріотичні звершення. У 2023 році він вирішив допомогти армії та передав їй десятки одиниць старої техніки, яка знімалась у фільмах.

Я дізнався, що є потреби, зв’язався з міністерством оборони – забрали ці машини,

– згадує Шахназаров.

Від "Мосфільму" російська армія отримала 28 танків Т-55, 8 танків ПТ-76, 6 БМП і 8 тягачів. Вони зберігалась на військово-технічній базі студії, з ними знімали історичні фільми.

Нагадаємо, Росія вже перекидала в Україну застарілий БТР-50. Він був розроблений ще за Сталіна у 1952 році та взятий на озброєння у 1954 році.