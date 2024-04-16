"Зберігає гроші під час інфляції": депутат з Кропивницького купив годинники за мільйон гривень

Депутат міської ради у Кропивницькому Андрій Табалов під час війни купив елітні годинники Rolex та Patek Philippe, загальна вартість яких майже 1 мільйон гривень. Чиновник пояснив, що у такий спосіб зберігає гроші під час інфляції.

У декларації за 2023 рік також зазначено, що депутат міськради також отримав право користуватися новим автомобілем, а також купив права на нові торгові марки. Водночас Табалов зауважує, що сплачує всі податки, а його сім'я вже передала на потреби ЗСУ мільйони гривень.

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Годинники майже на мільйон

У декларації Табалова за 2023 рік з'явилося нове дороге майно. Так, депутат задекларував 2 елітні годинники:

Rolex за 408,5 тисячі гривень,

Patek Philippe за понад пів мільйона гривень.

Ці елітні годинники поповнили й без того немалу колекцію депутата, до якої вже входять Richard Mille, Omega й Hublot. Як пояснив Табалов, він купує дорогі елітні годинники, адже у такий спосіб "зберігає гроші під час інфляції". Він також додав, що не бачить нічого погано у цьому, адже сплачує податки, а благодійні організації його родини вже передали на потреби ЗСУ близько 20 мільйонів гривень.

Податки з доходів сплачую у повному обсязі, тому вважаю, що етично сьогодні багато працювати, чесно заробляти, мати можливість інвестувати та допомагати ЗСУ, що роблю і всіх закликаю,

– заявив Табалов.

До слова, золотий Rolex за понад 540 тисяч гривень має і дружина депутата Ксенія.

Під час повномасштабної війни Табалов отримав право на керування новим автомобілем – Toyota Land Cruiser 200. Депутат пояснив, що потреба у новому автомобілі виникла, адже старий – вийшов із ладу.

Також під час війни Табалов отримав права на нові торгові марки та знаки для товарів і послуг. Депутат пояснив, що вони необхідні для подальшої економічної діяльності.

Що відомо про Табалова

Андрій Табалов – чинний депутат Кіровоградської міської ради від партії "Наш край". Він є головою цією депутатської фракції, а також членом постійної комісії міської ради з питань бюджету та податкової політики. До слова, "Рух ЧЕСНО" писав, що це проросійська партія, яка створена переважно з "регіоналів". Цю партію також називали "партією мерів", адже саме з неї у 2015 році було обрано чимало міських голів.

Табалов також відомий бізнесмен – він є засновником і контролером 13 підприємств, а також є генеральним директором ТОВ "Молочна компанія "Волошкове поле".

Журналісти також ловили Табалова на підкупі виборців. Так, у 2012 році посадовець підкупив щонайменше 15 людей. У політику тоді прийшов і батько Андрія Табалова Олександр. Його, до слова, підозрювали у махінаціях з податковим кредитом, через що державний бюджет недоотримав 42,4 мільйона гривень. Олександр Табалов також входить до 100 найбагатших українців, за версією Forbes.