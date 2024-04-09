На Одещині за бюджетні кошти встановили таблички з георгіївськими стрічками
У місті Болград Одеської області на могилах ветеранів Другої світової війни встановили надгробки з георгіївськими стрічками. Гроші на це виділили з місцевого бюджету.
Мовиться про 60 тисяч гривень. Заступник голови Болградської райради Володимир Романовський заявив, що влада не знала про встановлення табличок.
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Що відомо про скандал з георгіївськими стрічками на Одещині
Володимир Романовський розповів, що він дізнався про інцидент від родички ветерана, який похований на міському цвинтарі Болграда. Посадовець сказав, що вона звернулась до нього зі словами: "Я не хочу, щоб символіка ворога була на могилі мого діда".
І тепер питання – чи це прихована пропаганда "русского мира" чи відкрита провокація проти українського законодавства?
– написав політик.
Він запевнив, що депутати Болградської райради не знали про встановлення цих табличок. Володимир Романовський пояснив, що:
- таблички на могилах ветеранів Другої світової війни встановили з ініціативи однієї Болградської громадської організації коштом Болградської міської ради;
- гроші районна рада виділила у рамках програми підтримки функціонування цієї організації, "з метою виховання патріотичного духу у населення".
60 тисяч гривень бюджетних коштів на виготовлення 60 табличок, які розставлені на могилах ветеранів Другої світової війни на Болградському міському цвинтарі,
– пояснив депутат та показав фото цих табличок.
Він додав, що у випадку, якщо громадська організація і міська влада мали величезне бажання вшанувати пам'ять воїнів, то ці засоби раціональніше було б використати на догляд за могилами ветеранів.
В Україні георгіївська стрічка заборонена
- Депутат Володимир Романовський заявив, що фото з могили ветерана з георгіївською стрічкою має суто інформаційний характер та опубліковане для розуміння ситуації та в підтвердження того, що його слова правдиві.
- Романовський зауважив, що в Україні георгіївська стрічка заборонена. Так, з 2017 року в Україні набув чинності закон "Про внесення зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо заборони виготовлення та пропаганди георгіївської (гвардійської) стрічки" №2031-VIII.
- Він передбачає відповідальність за публічне використання, демонстрацію або носіння георгіївської (гвардійської) стрічки чи її зображення. Зокрема, мовиться про штраф від 50 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією георгіївської стрічки або предметів, що містять її зображення.
- Якщо ж дії вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, виготовлення або поширення георгіївської стрічки чи її зображення, то буде штраф від 150 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт до 15 діб з конфіскацією георгіївської стрічки або предметів, що містять її зображення.