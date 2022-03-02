Таджикистан і Киргизстан нібито висловили готовність надати Росії військову допомогу

Колишній глава Комітету нацбезпеки Казахстану Альнур Мусаєв повідомив, що Киргизстан та Таджикистан нібито висловили готовність надати російським окупантам військову допомогу.

Ексглава Комітету нацбезпеки Казахстану заявив, що на конфіденційному рівні країни готові надати військову допомогу Росії.

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Є дані про те, що рішення надати військову допомогу Росії прийняли під тиском країни-агресора.

Повний текст повідомлення:

"Військова техніка, боєприпаси, а також частково російський контингент із цих Центрально-азійських республік вивозиться до РФ для застосування його на війні".

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