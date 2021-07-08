Таджикистан відправляє війська до кордону з Афганістаном і просить допомоги в ОДКБ
Джерело:"Коммерсантъ"
Таджикистан звернувся до Організації договору про колективну безпеку – ОДКБ. Країна просить допомогти гарантувати безпеку на кордоні з Афганістаном.
Про це заявив представник Таджикистану в ОДКБ Хасан Султонов 7 липня. Все це відбувається на тлі погіршення безпекової ситуації в Афганістані, звідки йдуть військові США.
До теми В Афганістані заявили про вирішальну фазу війни з Талібаном
Таджикистан хоче посилити кордон з Афганістаном
ОДКБ – Організація договору про колективну безпеку – це військово-політичний блок, метою якого є спільний захист країн-членів від зовнішніх зазіхань. У блоці – Росія, Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан і Таджикистан.
Наразі саме останній остерігається, що на його територію можуть бути оті зовнішні зазіхання – з боку Афганістану. Адже:
- З країни йдуть військові Сполучених Штатів Америки та союзників.
- Відповідно активізується ісламський радикальний рух Талібан (який вже почав захоплювати селища).
ОДКБ заявляла раніше, що готова підтримати Таджикистан, якщо той надішле відповідний запит. І от цей запит публічно прозвучав.
Обставини вимагають від нас адекватного реагування в рамках ОДКБ. Серед іншого – вжиття заходів щодо посилення захисту південних кордонів,
– сказав представник Таджикистану в ОДКБ Хасан Султонов.
Він закликав ОДКБ виконати рішення Ради колективної безпеки від 23 вересня 2013 року "Про надання допомоги Республіці Таджикистан у зміцненні таджицько-афганського кордону".Зверніть увагу: Султонов наголосив при цьому, що його країна вже скеровує додаткові війська на кордон з Афганістаном – "20 тисяч військовослужбовців резерву".