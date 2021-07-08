Таджикистан відправляє війська до кордону з Афганістаном і просить допомоги в ОДКБ

Таджикистан звернувся до Організації договору про колективну безпеку – ОДКБ. Країна просить допомогти гарантувати безпеку на кордоні з Афганістаном.

Про це заявив представник Таджикистану в ОДКБ Хасан Султонов 7 липня. Все це відбувається на тлі погіршення безпекової ситуації в Афганістані, звідки йдуть військові США.

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Таджикистан хоче посилити кордон з Афганістаном

ОДКБ – Організація договору про колективну безпеку – це військово-політичний блок, метою якого є спільний захист країн-членів від зовнішніх зазіхань. У блоці – Росія, Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан і Таджикистан.

Наразі саме останній остерігається, що на його територію можуть бути оті зовнішні зазіхання – з боку Афганістану. Адже:

ОДКБ заявляла раніше, що готова підтримати Таджикистан, якщо той надішле відповідний запит. І от цей запит публічно прозвучав.

Обставини вимагають від нас адекватного реагування в рамках ОДКБ. Серед іншого – вжиття заходів щодо посилення захисту південних кордонів,

– сказав представник Таджикистану в ОДКБ Хасан Султонов.

Він закликав ОДКБ виконати рішення Ради колективної безпеки від 23 вересня 2013 року "Про надання допомоги Республіці Таджикистан у зміцненні таджицько-афганського кордону".

Султонов наголосив при цьому, що його країна вже скеровує додаткові війська на кордон з Афганістаном –