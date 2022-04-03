Таганрозький льотчик: фото збитого над Ізюмом окупанта
3 квітня 2022 , 17:21Читать новость на русском
Джерело:телеграм Антона Геращенка
Українські військові вранці 3-го квітня збили на Харківщині російський винищувач Су-34. Російський пілот вижив і потрапив у полон наших захисників.
Російський пілот – затриманий
Ворожий літак збили під Ізюмом. Радник глави МВС Антон Геращенко опублікував фотографію російського пілота, який вцілів.
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"Таганрозький льотчик", – написав Геращенко.
Збитий над Ізюмом окупант / Фото з телеграму Геращенка
Зауважимо, що росіяни намагалися евакуювати пілота, проте їм це не вдалося. Після збиття винищував впав на землю та спровокував пожежу.
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