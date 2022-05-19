Так боялись один одного, що накривали склянки, аби туди не плюнули, – політолог про саміт ОДКБ

У Москві 16 травня відбувся саміт Організації договору про колективну безпеку. Фактично Кремль намагався показати, що нібито є альтернатива НАТО, однак жодного рішення там не ухвалили.

Про це 24 каналу повідомив політолог Олександр Антонюк. Він наголосив, що країни, які входять до цього союзу абсолютно не довіряють один одному.

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Немає ключового принципу

За словами політолога, під час зустрічі країни-члени ОДКБ не змогли ухвалити жодного рішення, саме через недовіру один до одного. Він зауважив, що наболіле врешті решт вилізло на поверхню.

Ключовий момент побудови будь-якого союзу – це довіра. Водночас вони так боялись один одного, що накривали склянки, аби туди не плюнули. З цього все й починається, диявол криється в дрібницях,

– наголосив Антонюк.

Хороша новина для всіх

Політолог наголосив, що це дуже хороша новина як для України, так і для світу. Тобто стає зрозуміло, що Організація договору про колективну безпеку фактично перетворюється на формальність.

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Антонюк підкреслив, що зараз жодна притомна країна, навіть менш притомна (до прикладу, Білорусь зі своїм псевдопрезидентом Олександром Лукашенком) не захоче втягуватись у цю третю світову війну, яку розв'язав Кремль. За його словами, усі чудово розуміють, що для Росії наступає період фінішу.

Єдиний варіант для ОДКБ

Ставити якісь свої майбутні інтереси та додатково потрапляти під санкції країни точно не захочуть. Саме тому зараз ОДКБ не могло ухвалити жодного рішення,

– пояснив політолог.

Водночас, на його думку, у країн-членів Організації договору про колективну безпеку залишається тільки один варіант. За його словами, найкраще, що вони можуть зробити – це нарешті саморозпуститися.

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