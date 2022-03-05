Так буде з кожним: у Запоріжжі показали новий трофей захисників України, промовисте відео

Російські окупанти продовжують втрачати техніку після цинічного нападу на Україну. Зокрема, цієї ночі захисники України завдали удару по противнику.

Підрозділи артилерії угруповання військ “Південь” втричі нанести вогонь по противнику. Про це повідомив речник Запорізької обласної військової адміністрації, полковник Іван Арєф’єв.

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Захисники України атакувати російських окупантів на маршрутах просування та підбили техніку ворога біля села Кам’янське, Запорізької області.

Уже 5 березня у Запорізькій обласній військовій адміністрації опублікували відео з російським БМП–3, який підбили підрозділи української артилерії.

Так буде з кожним, хто буде заїжджати на нашу землю,

– йдеться у відео.

Дивіться відео з російським БМП-3

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