Так думають мільйони, – Кравчук про свої слова, що в окупантів "стрілятиме до останнього"

Леонід Кравчук не шкодує про свої слова, що стрілятиме в російських окупантів до останнього. Політик переконаний, що так думає не він один.

Політик зазначив, що трохи перебільшив, адже вік у нього "не стрілецький". Про це глава української делегації у ТКГ Леонід Кравчук заявив в ефірі одного з українських телеканалів.

До теми Стрілятиму до останнього, – Кравчук готує зброю на випадок повномасштабного вторгнення Росії

Як Кравчук прокоментував свою заяву

Попри це, Кравчук брав участь в різних змаганнях. Він наголосив, що не було такого випадку, аби не потрапив в ціль.

Не один я це сказав. Думають, можливо мільйони. Я переконаний, що кожен українець в такий важкий для України час є одночасно захисником, патріотом, громадянином. Візьміть ту саму Швейцарію. У кожній родині є зброя. І вона може бути використано для захисту своєї землі, народу,

– наголосив Кравчук.

Політик відповів на погрози Кремля

Кравчук наголосив, що Україна захищатиме свої національні інтереси. Коментуючи погрози Росії, він додав, що це буде останнім цвяхом для Росії.

"Якщо говорити в цілому про нашу роботу в ТКГ, то Україна завжди була в активній наступальній позиції, Росія завжди робила все для того, щоб зупинити або заблокувати наші можливості", – сказав Кравчук.

За словами глави української делегації, так було і сьогодні, але Україна показала, що має пропозиції та наступальну силу.

Що відомо про попередню заяву Кравчука