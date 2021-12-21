Так, ми ох****, – Піонтковський про символ Поведінки Путіна й Шойгу

Росія ще вище підіймає ставки перед США і ледь не оголошує їм війну. Це через те, що Кремль не отримав гарантій невступу України до НАТО.

Міноборони Росії 21 грудня провело розширену нараду з Володимиром Путіним. Публіцист та політолог Андрій Піонтковський в ефірі 24 каналу сказав, що заяви, які там озвучили, яскраво можна описати через карикатуру Олексія Мерінова.

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"Між двома вежами Кремля натягнули транспарант і на ньому напис: "Так, ми ох***. Ну, і що?". Оце символ сьогоднішнього", – розповів про карикатуру публіцист.

Я б це трохи поправив і намалював, що транспарант тримають Путін і Шойгу. От саме це вони в різних варіаціях кажуть Вашингтону й Києву,

– додав Піонтковський.

Чому заяви Шойгу небезпечні

Публіцист зазначив, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу зробив 2 "абсолютно геніальні" заяви. Мовиться про те, що американці готують хімічний напад на Росію, але з території України, проте більш зловіщим Піонтковському здалось інше.

Шойгу сказав, що ті самі гидкі американці, які привезли невідомі хімічні речовини, в житлових районах облаштовують бойові точки. Це натяк на сценарій найближчих днів. Тобто коли почнуть ракетні напади на Україну, то звісно, що вмиратимуть мирні мешканці. Проте винними все одно будуть американці, які встановлюють бойові точки саме в житлових кварталах. Андрій Піонтковський Політолог

Піонтковський про заяви міноборони Росії: дивіться відео

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