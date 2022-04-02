Так працює "Корсар": на Харківщині українські десантники знищили 2 ворожих вертольоти

Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ показало, як українські захисники знищили 2 гвинтокрили окупантів. У відомстві зазначають, що це – унікальний випадок, коли з ПТРК збили повітряну ціль.

2 ворожих вертольоти знищили на Харківщині за допомогою вітчизняного протитанкового ракетного комплексу "Корсар". Установка не передбачає ураження цілі в повітрі, але наші військові роблять неможливе заради України.

Важливо Росія піде з усіх територій, крім Півдня та Сходу, – Подоляк про необхідність важкого озброєння

За даними Командування, українські військові підбили "Корсаром" ворожий гвинтокрил Мі-8. Він, нахилившись на бік, зіштовхнувся з іншим гвинтокрилом. Обидва вертольоти окупантів впали.

Дим від знищених російських вертольотів: відео

На відео палають вертольоти противника після "успішного" приземлення. Ми пишаємося майстерністю, військовим успіхом та професіоналізмом наших десантників!

– написали у відомстві.

Дивіться також: Військові знищили ще одну колону російських військ