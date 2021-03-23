Так зване "представництво донецьких бойовиків" у Франції визнали незаконним

Французький апеляційний суд визнав протиправною діяльність так званого громадського об'єднання "представницький центр ДНР" у Марселі. Тепер асоціацію розпустять, а її приміщення закриють.

Рішення 23 березня ухвалив апеляційний суд міста Акс-ан-Прованс, яке розташоване неподалік Марселя.

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У Франції закриють "представництво донецьких бойовиків"

Підтверджую офіційно: апеляційний суд у Франції закрив так званий "центр ДНР" в Марселі, визнав його нікчемним і заснованим незаконно,

– повідомив Кулеба.

За його словами, тепер асоціацію розпустять, її приміщення закриють, а збори членів – заборонять.

"Ми довго боролися за це і перемогли", – підсумував міністр. Він також висловив вдячність суду за справедливе рішення.

Що відомо про це "представництво"