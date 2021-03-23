Так зване "представництво донецьких бойовиків" у Франції визнали незаконним

Французький апеляційний суд визнав протиправною діяльність так званого громадського об'єднання "представницький центр ДНР" у Марселі. Тепер асоціацію розпустять, а її приміщення закриють.
Джерело:твітер Дмитра Кулеби
Рішення 23 березня ухвалив апеляційний суд міста Акс-ан-Прованс, яке розташоване неподалік Марселя.
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У Франції закриють "представництво донецьких бойовиків"
Підтверджую офіційно: апеляційний суд у Франції закрив так званий "центр ДНР" в Марселі, визнав його нікчемним і заснованим незаконно,
– повідомив Кулеба.
За його словами, тепер асоціацію розпустять, її приміщення закриють, а збори членів – заборонять.
"Ми довго боролися за це і перемогли", – підсумував міністр. Він також висловив вдячність суду за справедливе рішення.
Що відомо про це "представництво"
- Так зване "представництво ДНР" у Марселі відкрили 25 вересня 2017 року як громадське об'єднання. На відкритті були присутні декілька маргінальних французьких політиків, громадських діячів, а також представники російських ЗМІ.
- МЗС Франції тоді наголосило, що не визнає це "представництво", його діяльність назвали нелегальною.
- Центр очолив Юбер Фаяр, якого проголосили "почесним представником ДНР" у Франції. У квітні 2019 року Фаяра звинуватили у сутенерстві та заарештували.
- У 2017 році прокуратура намагалася оскаржити діяльність центру, однак суд вирішив його не закривати.