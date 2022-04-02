"Мирні угоди" Путіна не варто сприймати серйозно, поки триває бомбардування. – Бербок

Російські окупанти продовжують бомбардувати українські міста та вбивати мирних жителів. За словами міністерки закордонних справ Німеччини Анналени Бербок, поки такі жахи відбуваються в Україні, не можна сприймати серйозно "мирні переговори" Путіна.

Також Бербок прокоментувала наполегливі прохання Кремля платити за газ рублями. Вона зауважила, що найважливішим є припинення обстрілів, а не ці путінські ігри.

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"Мирні переговори" Путіна не можна сприймати серйозно

Бербок зазначила, що Москву не можна сприймати серйозно на дипломатичних переговорах, поки російські військові продовжують бомбардувати українські міста. Вона додала, що, наприклад, у Маріуполі наразі досі перебувають понад 100 тисяч мирних жителів.

І попри те, що Путін каже, що у нього – як він це називає – мирні переговори, в той самий момент він бомбить Маріуполь, гуманітарні коридори, не дозволяє завозити їжу та ліки в міста, що, очевидно, є порушенням гуманітарного законодавства, адже це є воєнними злочинами,

– додала міністерка.

Бербок наголосила, що не можна казати про проведення мирних переговорів і водночас бомбардувати лікарні. За її словами, те, що Європа проігнорувала наполягання Москви щодо оплати майбутніх поставок російського газу в рублях, є важливим, однак пріоритет – це припинення обстрілів в Україні.

"Дуже важливо, що ми дали рішучу відповідь на це питання про рубль, нас не шантажують і ми не граємо в ігри. Однак це все другорядне, позаяк найголовніше – закінчення бомбардування мирного населення", – заявила міністерка.

Бербок підсумувала, що путінська гра полягає не лише в оплаті за газ рублями чи євро, а Європа повинна покласти край бомбардуванням.

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