Вперше за 8 років, – Бігус заявив про помилку в розслідуванні щодо Киви

Денис Бігус заявив, що матеріал його команди про обшуки в Іллі Киви не відповідає дійсності. Помилка сталася через те, що журналісти довірилися своєму джерелу.

Відповідне пояснення Денис Бігус опублікував у своєму фейсбуці. Він наголосив, що така помилка сталася з його командою вперше за 8 років існування проєкту.

Раніше Я все поверну, – Кива відреагував на позбавлення наукового ступеня

Чому трапилася така помилка

За словами журналіста-розслідувача, спочатку у BIHUS.Info зробили аналіз будинку Іллі Киви. Його вдалося знати завдяки стрімам Вадима Рабіновича під час обшуків. Після цього одне з їхніх джерел в правоохоронних органах повідомило, що є фото та матеріали з обшуку.

У результаті в цьому наборі фото були фото з іншої справи. Тут навіть немає більше чого пояснити. Те, що це потрапило в мій ефір – моя лажа,

– зазначив Бігус.

"Це коротке пояснення. Бо коли ти налажав, ти розумієш, що ти налажав. Вперше за 8 років у нас лажа такого масштабу. Немає значення, що це на темі Киви, хоча іронічно все-таки. Але це другорядне", – наголосив він. Й вибачився перед глядачами й колегами з інших ЗМІ, які поширили цю новину.

Бігус пояснив, як сталася помилка: дивіться відео

Що повідомили у помилковому розслідуванні

Журналісти зазначили, що під час обшуків у Киви знайшли дорогоцінності. Мовилося про золоті злитки, варістю в понад 1 мільйон гривень й приблизно 500 тисяч доларів готівкою.

Також у розслідуванні показали картини. На одній з них нардеп постав у образі італійського диктатора Беніто Муссоліні, на іншій – як персонаж радянського фільму "Кавказька полонянка".