Таке вже неможливо пробачити, – ексміністр Грузії про тероризм Росії в Україні

Росія вже 2 тижні атакує Україну, здійснюючи жахливі терористичні акти на цивільних об'єктах. Ексміністр Грузії Іраклій Окруашвілі запевнив, що таке вже неможливо пробачити.

Про це він сказав в ефірі 24 каналу. Окруашвілі приїхав воювати добровольцем разом з українцями проти Росії, адже вважає, що це спільна боротьба.

До теми Зараз, тварюки, почнеться зовсім інша війна, – Арестович після авіаудару по Маріуполі

Окруашвілі: Світ усвідомив, з ким має справу

Грузинський політик наголосив, що Володимир Путін не зможе втриматися при владі у такі способи. Весь цивілізований світ вже усвідомив, з ким він має справу.

"Закриття очей останні 10 – 15 років привело нас до того, що ми маємо зараз. Думаю, навіть європейці, які були лояльно налаштовані до російської політики, зрозуміли, що таке більше не може продовжуватись", – заявив Окруашвілі.

Те, що сталося в Україні, не вписується ні в яку форму правил гри в XXI столітті. Таке вже неможливо пробачити,

– наголосив ексміністр Грузії.

Окруашвілі про війну Росії з Україною: дивіться відео

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!