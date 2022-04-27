Такі собі вояки – не знаю, про що думали орки, – Кім про ситуації в Придністров'ї

У Придністров'ї російські спецслужби влаштовують провокації. Таким чином вони хочуть спровокувати атаку на Україну.

Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім сказав, що у Придністров'ї завжди базувалися російські військові, які перебувають на пенсії. Він зазначив, що вони втечуть першими.

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"Щодо Придністров'я, то я не знаю, про що думають орки. Насправді Придністров'я завжди було таким місцем, де "миротворці" за гроші вирішували, як туди потрапити. Там такі собі вояки, мажори орківської армії. Я думаю, що вони перші візьмуть валізи й втечуть й залишать нам склади. Можуть й підірвати, але швидше всього залишать", – розповів Кім.

Зброя у Придністров'ї

На окупованій частині Молдови ймовірно зберігаються великі склади з радянською зброєю. Проте доктор історичних наук Андрій Харук зазначив, що навіть охоронці озброєння не можуть знати точно, що там є.

Експерти вважають, що приблизно 55 – 60% боєприпасів Придністров'я протерміновані. Їх небезпечно навіть перевозити.

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