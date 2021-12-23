Такі випадки траплялись раніше, – Шмигаль про появу "чорного снігу" біля Бурштинської ТЕС

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відреагував "чорний сніг" біля берштинської ТЕС, який нещодавно там випав. За його словами, подібні випадки в Україні вже траплялися раніше.

За словами Дениса Шмигаля, "чорний сніг" є наслідком роботи теплогенеруючих об'єктів. Про це очільник уряду заявив під час брифінгу в Івано-Франківську.

Що цьому передувало "Чорний" сніг на Прикарпатті: у Бурштинській ТЕС заперечують причетність

За роботою ТЕС стежить уряд

Денис Шмигаль заявив, що виконуючий обов'язки міністра екології стежить за роботою Бурштинської ТЕС, оскільки саме вона могла стати причиною "чорного снігу".

За словами прем'єр-міністра з питанням про контроль роботи ТЕС до уряду звернулися нардепи з Прикарпаття. Незабаром на станцію має приїхати очільниця Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук з інспектуючим візитом. Денис Шмигаль підкреслив, що за необхідності до моніторингу долучать правоохоронні органи.

Прем'єр-міністр заявив, що подібні випадки в Україні трапляються не вперше.

Україна бачила цей випадок, коли сніг був сірого і чорного кольору. Такі випадки траплялись раніше. Дійсно, це, очевидно, наслідок роботи теплогенеруючого об’єкту,

– заявив Шмигаль.

"Чорний сніг" на Прикарпатті: головне

"Чорний сніг" випав у місті Галич Івано-Франківської області та в навколишніх селах ще 16 грудня. Місцевих мешканців шокувало це явище і вони ділилися світлинами та відео в соцмережах.

Такий дивний сніг пов'язують з роботою Бурштинської ТЕС, однак там все заперечують.

Держпродспоживслужба провела аналізи 2 зразків снігу і з'ясувала, що він не несе небезпеки людям.

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В Україні й справді раніше траплялися схожі випадки. Наприклад, у 2018 році в Кривому Розі випав "кольоровий сніг" – місцеві мешканці зафіксували темно-сірий, чорний та червоні кольори опадів. Тоді це явище пов'язували з високим рівнем забруднення.