Такі візити зараз особливо важливі, – Зеленський про приїзд президентів Балтії і Польщі

Президент України Володимир Зеленський звернувся зі спеціальним зверненням до парламенту Естонії.

Лідер України подякував Естонії за принципову підтримку нашої країни. Зокрема, за допомогу з європейською інтеграцією та за усвідомлення того, що приєднання України до ЄС – це питання не просто про економіку чи абстрактну політику, а про безпеку, гарантії збереження свободи та демократії у центральній та східній Європі.

Варте уваги Макрон відмовився називати "геноцидом" дії Росії і назвав росіян та українців "братами"

Звернення Зеленського до парламенту Естонії

Президент України заявив, що 13 квітня до Києва прибудуть президенти трьох держав Балтії та Польщі, додавши, що з нетерпінням чекає на зустріч з іноземними колегами.

Такі візити для нашої держави зараз особливо важливі. Важливі не тільки для нас, не тільки як свідчення європейської підтримки нашої боротьби за свободу, а як свідчення того, що усі європейські захисники свободи будуть і надалі об'єднаними без будь-яких політичних чи економічних реверансів у бік Росії,

– сказав Зеленський.

Президент України додав, що європейці мають робити усе, аби негайно відновити силу міжнародного права та змусити Росію шукати мир. За його словами, це завдання можливо реалізувати лише спільними зусиллями усієї Європи.

Актуально – Байден назвав дії Путіна в Україні геноцидом: дивитися відео