Таких випадків не підтвердили, – Кириленко про ймовірне скидання 3-тонних бомб на Донеччині

Перевага у живій силі та техніці все одно не дає російським окупантам здолати опір захисників Маріуполя на Донеччині.

СБУ перехопили розмову, в якій командир одного зі взводів армії Росії розповідає про плани РФ скинути на "Азовсталь" 3-тонні авіабомби, передає 24 канал.

До теми Російська армія завдала ракетного удару по Краматорську: є загиблі

Такі випадки, на щастя, не підтвердили

Водночас голова Донецької ОВА Павло Кириленко сказав, що таких випадків не підтвердили.

Я особисто мав можливість бачити ФАБ-500 і те, які ураження вона завдає по містах області. Мені навіть не хочеться уявляти, на що здатна 3-тонна бомба. На щастя, поки таких підтверджених випадків не було,

– сказав Кириленко.

Він розповів, що сьогодні, 19 квітня, були здійснені ракетні удари по Краматорську, внаслідок яких загинула одна людина, троє отримали поранення. За їхнє життя боряться медики.

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