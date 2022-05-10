Такий будинок там не один, – Синєгубов прокоментував трагедію в Ізюмі
У тимчасово окупованому Ізюмі, що на Харківщині, рятувальники дістали з-під завалів 5-поверхового будинку тіла 44 цивільних. Будинок був зруйнований ще на початку березня.
Деталі трагедії розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі загальноукраїнського інформаційного марафону, передає 24 канал.
Важливо Черговий страшний злочин: в Ізюмі під завалами 5-поверхового будинку знайшли тіла 44 цивільних
За його словами Ізюм залишається найгарячішою точною в усій Харківській області. Наші ЗСУ тримають свої позиції, однак місто вже понад 2 місяці перебуває під окупацією. Водночас він додав, що в Ізюмі багатотаких будинків.
Завдяки місцевим мешканцям, які там залишилися, ми завершили розбирати один з житлових будинків. Цей 5-поверховий будинок був повністю зруйнований обстрілами окупантів і під завалами знайшли 44 тіла місцевих мешканців. Такий будинок там, на жаль, не один,
– констатував Синєгубов.
Він також додав, що спеціальної техніки, яка могла б допомогти розбирати завали, там немає. Відтак вся робота здійснюється вручну. До того ж це робиться лише у час, коли немає обстрілів.
Синєгубов підкреслив, що будинок, де знайшли тіла цивільних, був зруйнований повністю. Мовиться не про 1 під'їзд чи якусь частину, а про весь будинок.Зверніть увагу! Раніше Синєгубов зазначав, що найгарячішою точкою всієї області є Ізюмський напрямок, оскільки там безперервно тривають бої. Окупанти хочуть прорвати оборонні позиції. Додав, що поблизу міста росіяни мають значні втрати.
Ситуація в Ізюмі не краща, ніж у Маріуполі
- Російські вбивці практично знищили Ізюм. У місті гуманітарна катастрофа: люди не мають ліків, світла, газу, тепла, води та зв'язку. Крім цього, окупанти не дозволяють людям виїжджати на підконтрольну Україні територію.
- Очільник ОВА розповів, що рашисти обстрілюють все ракетами, реактивними системами залпового вогню та артилерією. Росіянам не вдалось загарбати Харків, тому вони намагаються "обійти" його. Саме на цьому шляху й розташовується Ізюм.
- Заступник міського голови Ізюма Володимир Мацокін повідомляв, що ситуація не ліпша ніж в Маріуполі.
Як виглядає Ізюм на Харківщині після "руського міра": дивіться відео