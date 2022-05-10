Такий будинок там не один, – Синєгубов прокоментував трагедію в Ізюмі

У тимчасово окупованому Ізюмі, що на Харківщині, рятувальники дістали з-під завалів 5-поверхового будинку тіла 44 цивільних. Будинок був зруйнований ще на початку березня.

Деталі трагедії розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі загальноукраїнського інформаційного марафону, передає 24 канал.

Важливо Черговий страшний злочин: в Ізюмі під завалами 5-поверхового будинку знайшли тіла 44 цивільних

За його словами Ізюм залишається найгарячішою точною в усій Харківській області. Наші ЗСУ тримають свої позиції, однак місто вже понад 2 місяці перебуває під окупацією. Водночас він додав, що в Ізюмі багатотаких будинків.

Завдяки місцевим мешканцям, які там залишилися, ми завершили розбирати один з житлових будинків. Цей 5-поверховий будинок був повністю зруйнований обстрілами окупантів і під завалами знайшли 44 тіла місцевих мешканців. Такий будинок там, на жаль, не один,

– констатував Синєгубов.

Він також додав, що спеціальної техніки, яка могла б допомогти розбирати завали, там немає. Відтак вся робота здійснюється вручну. До того ж це робиться лише у час, коли немає обстрілів.

Синєгубов підкреслив, що будинок, де знайшли тіла цивільних, був зруйнований повністю. Мовиться не про 1 під'їзд чи якусь частину, а про весь будинок.

Ситуація в Ізюмі не краща, ніж у Маріуполі

Російські вбивці практично знищили Ізюм. У місті гуманітарна катастрофа: люди не мають ліків, світла, газу, тепла, води та зв'язку. Крім цього, окупанти не дозволяють людям виїжджати на підконтрольну Україні територію.

Очільник ОВА розповів, що рашисти обстрілюють все ракетами, реактивними системами залпового вогню та артилерією. Росіянам не вдалось загарбати Харків, тому вони намагаються "обійти" його. Саме на цьому шляху й розташовується Ізюм.

Заступник міського голови Ізюма Володимир Мацокін повідомляв, що ситуація не ліпша ніж в Маріуполі.

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