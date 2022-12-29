Такого ніколи було, – опозиціонер сказав, що в Росії є найбільшим бунтом проти війни

Нещодавно у Росії з'явилася петиція щодо припинення "спеціальної військової операції" в Україні. Станом на сьогодні вона набрала 25 000 підписів.

Однак цей показник неважливий. Росіяни бояться підписувати будь-що, тому що за кожен підпис до них можуть прийти. Особиста інформація в Росії не вартує нічого, вона витікає як з найкращих, так і з найгірших рук. Про це 24 каналу сказав російський опозиційний журналіст, редактор The Insider Тимур Олевський.

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Найбільш масовий протест у Росії за всю її історії – це 20 000 репресивних справ від початку лютого стосовно росіян, які вийшли з різними мирними протестами, щоб заявити про свою незгоду з війною. Такого в Росії ніколи не було,

– сказав опозиціонер.

Невідомо, яка кількість загиблих, адже російська бенефіціарна й поліцейська система славиться своєю неймовірною жорстокістю, а суди – неймовірною сліпотою стосовно силовиків. Колись ми дізнаємося, говорить Олевський, скільки мобілізованих було вбито за те, що вони не хотіли йти в бій.

Чи відреагує Путін на петицію

Олевський переконаний, що Владімір Путін не реагуватиме на зібрані підписи. Він скаже: "Це лише 25 тисяч. От коли буде 25 мільйонів – поговоримо".

"Раніше я думав, якщо ми здійснимо за правилами 100% вірну дію, виконаємо усі вимоги та умови путінської системи, виконаємо усі його закони, доведемо йому, що він не правий – тоді він піде. Він просто змінить правила, обдурить тебе, як бовдура й скаже: "Нічого ти не досяг. Ти зібрав 25 тисяч підписів, а тепер треба 50 тисяч. Коли ми зберемо їх, він скаже: "Не вистачило однієї. Ха-ха-ха. І взагалі, я перевірив ці підписи, половина – фальшива", – пояснив російський опозиційний журналіст.

Важливо дивитися на вчинки людей. За словами Олевського, росіян, які незадоволені війною, насправді чимало.

"Існують люди, які насолоджуються війною. Існують люди божевільні, є люди хворі, є люди просто погані. Так буває. Існує дуже багато людей, які точно проти війни", – запевняє журналіст. Чому останні нічого не можуть зробити? Річ у тім, пояснює Олевський, що був упущений дуже важливий момент у 2014 році. Тоді держава була не такою сильною, аби вмить заспокоювати кожного незадоволеного.

"Держава стала занадто сильною, вона переслідує злочинні цілі. Точка неповернення була пройдена дуже давно. Її можна лише зруйнувати. Сьогодні українська армія воює за всіх. Це буквально", – стверджує журналіст.

Він запевняє: в Росії люди розуміють, що війна програна, армія слабка, а смерті марні. Просто Путін хоче, щоб це продовжувалося. А вберегтися від його бажання, перебуваючи в Росії й знаючи, як вона влаштована, вони не можуть. "Подивіться на кількість людей, які виїхали. Усі чудово розуміють, до чого все йде. Злам відбувся, але зупинити це неможливо", – резюмував Тимур Олевський.

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