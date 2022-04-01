Такого вибуху, як у 1986 році, на ЧАЕС бути вже не може, – Ємельяненко

Російські окупанти покинули територію Чорнобильської АЕС, проте на станції більше місяця зберігалась сильна напруга. Однак подій 1986 року все одно не сталося би.

Про це в ефірі 24 каналу розповів Ярослав Ємельяненко – член громради держагентства з управління зоною відчуження. За його словами, уже не може подібного вибуху, який трапився у 1986 році.

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Ємельяненко: Ця аварія вже не може повторитись

Ємельяненко запевнив, що у самій Чорнобильській АЕС вже в реакторах навіть немає ядерного палива. На інших ж українських АЕС стоять реактори абсолютно іншого типу. Вони набагато більш безпечні, які не зможуть призвести до такого термохімічного вибуху, який був у 1986 році.

Саме тому такого вибуху, який стався 1986 року бути вже фактично не може,

– наголосив активіст.

Він також відзначив, що все ж там є сховища ядерного палива, а в окупантів була артилерійська зброя, тому якби вони хотіли повторити щось подібне, спеціально ще більше забруднивши цю територію, то вони все ж таки змогли б.

"Проте це ніяк не порівнювалось із тими подіями, що були 1986 року. Ця аварія вже не може повторитись", – запевнив Ємельяненко.