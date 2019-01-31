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      "Такого ще не було": речник Ради Європи розкритикував поведінку пропагандистки Кремля у ПАРЄ

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      Речник Ради Європи розкритикував поведінку Скабєєвої у ПАРЄ
      Речник Ради Європи розкритикував поведінку Скабєєвої у ПАРЄ / Фото з відкритих джерел

      Витівки співробітниці пропагандистського російського телеканалу Ольги Скабєєвої у кулуарах зимового засідання Парламентської асамблеї Ради Європи є неприйнятними.

      Про це заявив директор з комунікацій Ради Європи Даніель Холтген, пише Укріфнорм.

      Читайте також: Конфлікт у ПАРЄ: Береза вперше відреагував на погрози Кадирова

      Так, ведуча телеканалу "Росія" Ольга Скабєєва намагалась спровокувати українських депутатів під час сесіє ПАРЄ. Скандальна пропагандистка відзначилась витівками, коли перший віце-спікер Ірина Геращенко розповідала про українських в’язнів у РФ та про полонених росіян, про яких Росія забула.

      Холтген засудив поведінку Скабєєвої. Однак при цьому він наголосив, що говорить не про офіційну позицію Ради Європи, а висловлює особисте ставлення.

      Це неприйнятна та безпрецедентна ситуація. Такого ще ніколи не було. Усі журналісти отримали нагадування про правила акредитації та поводження у приміщенні Ради Європи,
      – сказав він. 

      Рамзан Кадиров, голова Чечні, після конфілкту пригрозив українському нардепу Бориславу Березі. Зокрема написав, що за "образу" російської журналістки на українського народного депутата – "якщо він належним чином не вибачиться перед Ольгою Скабєєвою, обов'язково знайдеться справжній чоловік, який його дістане і вліпить дзвінкий ляпас".

      Як Скабєєва перешкоджала Ірині Геращенко

       

      Теги: Новини політики ПАРЄ Російська пропаганда Україна – Росія
      Джерело: 24 Канал
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