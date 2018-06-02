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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Такого ви ще не пробували: в світі набирають популярність круасани з суші

158 Читать новость на русском
"Крусуші" / www.popsugar.com

Щоразу нові тренди захоплюють світову гастрономію. Цього разу незвичною новинкою стали круасани, в яких замість традиційної начинки з шоколаду чи інших солодощів розміщують суші морепродуктів.

Якщо ви мали змогу спробувати круасани з червоною рибою та іншим смачними додатками, то круасани з начинкою з суші повинні вам сподобатись. Таке блюдо отримало незвичну назву "крусуші" і користується шаленою популярністю в Каліфорнії, де його називають "каліфорнійський круасан".

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Вперше зробити такі круасани спробував створити шеф-кухар Холмс в американській пекарні Mr. Holmes Bakehouse. Тоді ж він і поєднав французьку випічку з ролами з копченого лосося, васабі, маринованого імбиру і водоростей норі. Круасани посипав насінням кунжуту, а для подачі додав трішки соєвого соусу, без якого важко уявити японське блюдо. Ціна такого круасану вартувала 5 доларів.


"Крусуші"

Сьогодні ж незвична новинка продається в пекарнях Mr. Holmes Bakehouse в Сан-Франциско, Лос-Анджелесі і Сеулі. Одні гастротуристи вважають, що такий делікатес є справжнім шедевром, інші ж – засуджують таке поєднання продуктів.


"Крусуші"

Теги: LifeStyle Здорове харчування
Джерело: Pop Sugar
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