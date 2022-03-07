Такої єдності не було з теракту 11 вересня, – журналіст про позицію Конгресу щодо України

Більшість американців підтримує нищівні санкції проти Росії через війну в Україні. Водночас позиція Конгресу США – майже одностайна.

Про це в ефірі 24 каналу розповів журналіст "Голосу Америки" Остап Яриш. Згідно з його інформацією, цього Конгрес планує розглядати питання бюджету та України зокрема. Можливі санкції проти Росії, заборона імпорту російської нафти до США.

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Підтримка України у США досягла небачених рівнів

У відповідь на питання про те, чи нема серед конгресменів та сенаторів великих розбіжностей у питанні України, журналіст сказав: "В цілому так".

У питання щодо санкцій проти Росії, нафти та газу зокрема – єдність є доволі великою.

Щодо питання України, то мені здається, єдність в цих питання безпрецедентна. Багато сенаторів казали, що вони такого взагалі не пам'ятають ще з часів теракту 11 вересня у Нью-Йорку,

– сказав Остап Яриш.

Журналіст зауважив, що підтримка України досягла небачених рівнів.

До слова, Палата представників Конгресу розглядає можливість схвалення закону щодо скасування нормальних торгових відносин з Росією та Білоруссю.



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