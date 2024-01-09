У Львові таксист Bolt відмовився везти ветерана, бо той на милицях: що відомо про скандал

У Львові таксист компанії Bolt начебто відмовився везти військового коли дізнався, що він пересувається на милицях. Водій скасував поїздку попри те, що ветеран прочекав його на морозі 20 хвилин.

Про неприємну ситуацію розповів ветеран війни Андрія Мочурада у себе в фейсбуці. 24 Канал звернувся до пресслужби компанії Bolt за роз'яснення, там пообіцяли надати його упродовж дня.

Дивіться також Допомога українцям під час війни: хто отримає нові виплати

Що відомо про інцидент

За словами військового, 8 січня він замовив авто у додатку Bolt, прочекав його 20 хвилин на морозі, а водій просто скасував поїздку, бо дізнався, що він пересувається на милицях.

Коли я водію повідомив, що на милицях і запитав, де він запаркувався, бо не бачу його, у відповідь почув: "Там де всі таксисти". Водій кинув трубку, хамив 4 хвилини про те, що він приїхав, але при цьому не сказав де він, і скасував замовлення! Я чекав на морозі 20 хв на одній нозі посеред снігу!! Щоб той ви**док скасував замовлення?,

– розповів Андрій.

Ветеран зазначив, що подав скаргу у Bolt, але там начебто сказали, що результати розгляду ще невідомі та заблокували його акаунт.

"Це таке ставлення до ветеранів? Може почати ваших водіїв вчити ввічливості народним методом?? 10 крайніх поїздок, лиш 1 водій не хамив. До речі, всі призовного віку", – додав військовослужбовець.



Водій скасував поїздку ветерана після 20 хвилин очікування / Скриншот з фейсбуку військового Андрія

Позиція компанії щодо інциденту у Львові

Зрештою у компанії Bolt у коментарі 24 Каналу прокоментували інцидент, що стався у Львові. Там зазначили, що глибоко стурбовані всією ситуацією.

У разі надходження звернень до служби підтримки, компанія Bolt ретельно вивчає ситуацію та зв’язується з усіма учасниками інциденту. Залежно від випадку, опису проблеми пасажиром, історії та рейтингу водія, ми вирішуємо, як діяти в тій чи іншій ситуації,

– наголосили у компанії.

Водночас представники Bolt наголосили, що іноді з метою розслідування, компанія блокує всіх учасників інциденту, що дозволяє краще розібратися в деталях і ухвалити найбільш обґрунтоване рішення. Водночас там запевнили, що безпека всіх пасажирів і водіїв є найвищим пріоритетом компанії.

"Bolt не терпить фізичного, вербального насильства або грубої поведінки. Водії-партнери та пасажири, які не дотримуються цього правила, можуть бути заблоковані на платформі", – розповіли у Bolt.

У компанії також порекомендували для покращення якості й безпеки сервісу звертатися до служби підтримки через додаток, що дозволяє фіксувати, розслідувати обставини й вживати всіх можливих заходів для того, щоб подібне не повторилося. Представники Bolt запевнили, що реагують на кожне повідомлення і розглядають кожен випадок з належною увагою.