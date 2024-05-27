У Києві таксист Uklon облаяв клієнтку з дитиною: називав українську мову "жлобською"

У Києві спалахнув скандал навколо таксиста Uklon. Чоловік відмовився чекати клієнтку з дитиною, а коли та намагалася з'ясувати, що сталося, почав її лаяти.

Водночас у своїй розповіді про інцидент таксист назвав українську мову, якою спілкувалась киянка, "жлобською". В Uklon вже відреагували на ситуацію та розірвали зв'язки зі скандальним працівником.

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Деталі конфлікту

У соцмережах розповіли, що киянка замовила автомобіль у службі таксі Uklon. Оскільки вона була з дитиною, то не могла швидко дійти до авто, тому перетелефонувала таксисту та попросила почекати 5 хвилин.

Через 4 хвилини водій перетелефонував їй і почав виражатися непристойно і обзивати її з дитиною різними поганими словами, і щоб вона перестала спілкуватися з ним "жлобською" українською мовою,

– розповіли у мережі.

Окрім цього, сам таксист опублікував відео, де детально розповів про ситуацію. У відповідному ролику він заявив, що жінка мала "сільський голос", а також повторив слова про "жлобську мову". Спочатку він чекав киянку, а потім просто поїхав. Розповідаючи про ситуацію, чоловік зневажливо пародіював мову жінки та нецензурно лаяв.

В Uklon вже відреагували на цей випадок та повідомили, що вже провели перевірку. Так, справді цей водій був зареєстрований як драйвер та співпрацював з компанією.

Проте в той день скасованих замовлень він мав лише два, і вони обидва були здійснені за іншою адресою, за описом та часом з цієї ситуацією не збігаються. Що стосується відео з цим водієм, ми прийняли рішення припинити з ним співпрацю назавжди,

– написали в Uklon.

Компанія зазначила, що така поведінка є абсолютно неприйнятною і не відповідає стандартам сервісу.

Додамо, що нещодавно центрі Луцька стався інцидент з іншим автомобілістом. Водій накинувся з кулаками на жінку, яка перебігала дорогу не в зазначеному місці. Чоловік пояснив свої дії тим, що він їхав завантажений і міг збити пішохода, а потім "сісти". Після інциденту чоловік сів у свою машину та просто поїхав.