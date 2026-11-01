"Дрони летять невеликими групами": Ігнат пояснив підступну тактику Росії

Росія не одночасно запускає по Україні ударні дрони. Ворог спрямовує їх один за одним, намагаючись заплутати захисників неба.

Про це в ефірі "Ранок.LIVE" розповів начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Чому Росія не запускає дрони одночасно?

Росія навмисне запускає безпілотники невеликими групами, розосереджуючи їх по різних маршрутах. У такий спосіб ворог ускладнює роботу усіх складових української ППО.

Зокрема, пілотам винищувачів доводиться витрачати багато часу та ресурсів на знищення навіть невеликої кількості ворожих об'єктів.

Треба піднімати авіацію, перелітати величезні відстані на F-16, щоб перехопити два Шахеди, потім повертатися. Це все дуже складно робити в умовах протиповітряного бою,

– зазначив Юрій Ігнат.

Нагадаємо, у ніч проти 1 листопада Росія атакувала Україну 433 безпілотниками. Лише 64 з них були реактивними.

Радник президента з технологічних питань Сергій "Флеш" Бескрестнов пояснив, що росіяни зробили ставку на звичайні бензинові "Шахеди" через суцільну хмарність над Україною.

За його словами, у таку погоду українським екіпажам дронів-перехоплювачів складніше виявляти та збивати безпілотники.

Раніше Бескрестнов розповів, що Росія почала оснащувати ударні дрони "Герань-5" оптичним модулем "Сусанін". Він допомагає безпілотникам орієнтуватися за зображенням місцевості та знаходити цілі навіть без супутникової навігації. Одним зі способів протидії такій навігації може стати відновлення світломаскування.