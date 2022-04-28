Тактика оборони України дуже грамотна, – Веніславський не вірить в "успіхи" росіян у зоні ООС

ЗСУ найближчими днями вестимуть оборонювальну тактику у війні, захищаючись від ворожих наступів і контраатак. Саме тому росіянам не вдасться досягти успіху у зоні ООС.

У цьому впевнений Федір Веніславський – нардеп та член комітету Верховної Ради з нацбезпеки, повідомляє 24 канал, посилаючись на національний телемарафон. За його словами, можна робити такі висновки через грамотну тактику оборони України.

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Воїни обороняються, завдаючи максимальну шкоду, – Веніславський

Член комітету з нацбезпеки розповів, що українські бійці деколи контратакують, коли це вдається з мінімальними втратами й максимальним результатом. Проте ворог підтягнув резерви та має достатньо багато і відповідних засобів ураження артилерії й снарядів до них.

Я переконаний, що ворогу не вдасться оточити угрупування об'єднаних сил, оскільки наше військове командування дуже грамотно вибудувало тактику оборони,

– наголосив Веніславський.

Він додав, що навіть якщо окупантам вдасться просунутись, то це зовсім не ті темпи, на які російські загарбники розраховували. Також вони не є не прийнятними для того, щоб досягнути поставлене завдання – угрупування ООС.

"Наші воїни обороняються та завдають максимальну шкоду й втрати російським військам. Ми чудово розуміємо, що атакувати необхідно мати перевагу у живій силі, техніці в кілька разів", – зазначив член профільного комітету Верховної Ради.

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