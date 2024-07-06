Ворог навчається, – боєць ЗСУ розповів, що змінилось в тактиці Росії на фронті

Українські військові зазначають, що за роки повномасштабної війни російські окупанти вже навчили воювати. Перед штурмом активно застосовують міномети, КАБи і ФАБи. Зараз суттєвою проблемою для ЗСУ стала тактика росіян використовувати FPV-дрони.

Боєць ЗСУ Євген Ієвлєв розповів 24 Каналу, що російська армія регулярно застосовує свою артилерію, також окупанти намагаються прориватися в посадки, аби наблизитись до окопних ліній українських військових.

Дивіться також "Спартанська" евакуація: окупанти вивозять тіла загиблих, прив'язавши їх до мотоцикла

Перед штурмом окупанти проходять підготовку

Зі слів Ієвлєва, безглуздих виходів в поле, як це було раніше, в росіян немає. Перед штурмом вони проходять підготовку та завдають вогневого впливу.

"Ворог навчається. Перед кожним штурмом росіяни проходять підготовку, кидають "касетки", постійно працюють в них міномети, ФАБИ й КАБи. Після активного відпрацювання всього зазначеного, група з 6 – 15 людей вривається у посадки з гранатами та стрілецьким боєм, так намагається наблизитися до нас", – розповів боєць ЗСУ.

Ворожі FPV-дрони стали проблемою

За словами Ієвлєва, FPV-дрон з боку ворога протягом місяця є дуже серйозною проблемою для українських військових. Він зауважив, що нині в прифронтових містах 90% військових автівок їздять з 3 – 5 антенами, щоб захиститися від цих дронів. Боєць ЗСУ розповів, що російські FPV-дрони уразили вже не одну бойову машину ЗСУ.

Щодо БПЛА, з огляду на кількість та якість польотів, росіяни нас наздогнали. Раніше ми могли їхати й змінювати побратимів на позиціях о 9 – 10 ранку, тримаючи певну швидкість, щоб ворог не міг прицілитися по машині "касеткою" чи мінометом, то тепер вимушені їхати тільки вночі,

– озвучив Ієвлєв.