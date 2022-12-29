Перехід на тактику малих груп – наслідок проблем у росіян: їх назвав військовий експерт

Речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий заявив, що окупанти дещо змінили тактику поблизу Бахмута. Вони вже не діють в складі ротних чи батальйонних тактичних груп, а розбиваються на дрібніші групи до 20 осіб. І намагаються наблизитися до передових позицій задля стрілецьких боїв.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт Андрій Харук. За його словами, перехід росіян до дій малими групами під Бахмутом простежується вже певний час.

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Чому окупанти змінили тактику під Бахмутом

На думку Харука, в російських окупантів бракує командирів середньої ланки, які могли б керувати ротними чи батальйонними тактичними групами. А командирів низової ланки у них якраз достатньо.

Тут варто пригадати повідомлення у ЗМІ, що Росія може планувати пришвидшений випуск з місцевих військових вишів на перший квартал наступного року. Ці молоді лейтенанти мають замінити командирів взводів, які підуть командувати вже ротами.

Росіяни не можуть зараз через брак досвідчених обстріляних офіцерів керувати чи планувати бойові дії на рівні вище, ніж штурмова група рівня взводу чи посиленого взводу,

– вважає Харук.

Багатьох попередніх командирів середньої ланки вдалося успішно знищити під час бойових дій.

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