Тактика їхніх військових лише погіршує ситуацію для російської держави, – Зеленський

У новому зверненні Зеленський перерахував злочини проти України, які вчинила Росія за 23 дні війни. Він додав, що російські командири не здатні запропонувати своєму керівництву нічого, крім жорстокої тактики виснаження українців.

Президент наголосив, що руйнівний підхід ворога грає проти нього самого, об'єднуючи держави, які раніше дотримувалися нейтралітету, повідомляє 24 канал.

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Росія здатна лише на руйнування: чому це працює проти неї

За словами Зеленського, початковий план російських військових із захоплення нашої держави провалився. Відтак, навіть командири не знають, що ще можна запропонувати керівництву.

Схоже, що їхні військові командири не здатні запропонувати своєму політичному керівництву нічого, окрім жорстокої та помилкової тактики на виснаження нас, виснаження України,

– зазначив Зеленський.

Президент перерахував кілька десятків злочинів окупанта, згадавши постійні удари по цивільному населенню, по мирних містах, по людях, по дітях, використання ракет, авіабомб, обстріли з "Градів" та "Ураганів".

Але ця тактика їхніх військових лише погіршує ситуацію для російської держави. Призводить до нових і нових руйнівних санкцій,

– йдеться у зверненні.

Зеленський додав, що руйнація невійськової інфраструктури – житлових будинків, лікарень, шкіл, церков лише спонукає нових учасників приєднуватися до нашої антивоєнної коаліції та дозволяє обʼєднувати для тиску на Росію навіть такі держави, які намагалися залишатися нейтральними завжди.

Нічне звернення Зеленського від 18 березня:

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