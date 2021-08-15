Свобода бойовикам "Аль-Каїди" та іншим вбивцям: таліби випустили на волю тисячі в'язнів – відео

15 серпня 2021 , 18:31
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Джерело:

"Сегодня"

Правління бойовиків "Талібану" в Афганістані почалося зі глобальної амністії терористів та вбивць. Нова влада відпустила на волю тисячі в'язнів.

Так, з в'язниці Пулі-Чархи достроково вийшли тисячі небезпечних злочинців. 

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Варто пояснити, що в'язниця Пулі-Чархи розташована недалеко від Кабула. І, як повідомляють ЗМІ, звільнені в'язні направляються в столицю Афганістану. На волі опинилися бойовики "Аль-Каїди", що є союзниками талібів. Разом з ними звільнили й тисячі інших вбивць. 

Зауважимо, що бойовики "Талібану" під час захоплення різних міст часто звільняють в'язнів з в'язниць. До прикладу, декілька днів тому у місті Шеберган провінції Джаузджан таліби звільнили понад 700 в'язнів

Бойовики випустили в'язнів з Пулі-Чархи: дивіться відео

Що відбувається в Афганістані: останні новини

  • 15 серпня вони увійшли в столицю країни – місто Кабул. Раніше вони захопили всі основні міста та округи. 14 серпня терористи без бою взяли Джелалабад.
  • Між урядовими військами та бойовикам відбулись сутички. Глава МВС країни заявив, що місто передадуть бойовикам мирно.
  • Президент Афганістану Ашраф Гані відрікся від влади й поспіхом покинув країну. За даними ЗМІ, він вилетів у Таджикистан, а опісля полетить в іншу країну.
Автор: Альона Захарова