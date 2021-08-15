Свобода бойовикам "Аль-Каїди" та іншим вбивцям: таліби випустили на волю тисячі в'язнів – відео

Правління бойовиків "Талібану" в Афганістані почалося зі глобальної амністії терористів та вбивць. Нова влада відпустила на волю тисячі в'язнів.

Так, з в'язниці Пулі-Чархи достроково вийшли тисячі небезпечних злочинців.

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Варто пояснити, що в'язниця Пулі-Чархи розташована недалеко від Кабула. І, як повідомляють ЗМІ, звільнені в'язні направляються в столицю Афганістану. На волі опинилися бойовики "Аль-Каїди", що є союзниками талібів. Разом з ними звільнили й тисячі інших вбивць.

Зауважимо, що бойовики "Талібану" під час захоплення різних міст часто звільняють в'язнів з в'язниць. До прикладу, декілька днів тому у місті Шеберган провінції Джаузджан таліби звільнили понад 700 в'язнів.

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