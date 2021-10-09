Відповідна інформація з'явилася у звіті міжнародної правозахисної організації Amnesty International. Серед вбитих – 11 колишніх співробітників сил безпеки Афганістану та двоє цивільних осіб, 17-річна дівчина зокрема.

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У поліції взялися за заперечення

Дев'ятьох колишніх співробітників сил безпеки бойовики "Талібану" вбили після того, як вони здалися їм. Провінцію Дайкунді таліби захопили ще 14 серпня. Вже 30 серпня відбулися страти.

Холоднокровні страти є ще одним доказом того, що таліби здійснюють ті ж жахливі злочини, як й під час свого попереднього правління в Афганістані,

– зазначила Агнес Калламард, генсекретарка Amnesty International.

Проте начальник поліції Дайкунди Садікулла Абед, якого призначили бойовики "Талібану", взявся за заперечення будь-яких страт.

Довідка. Хазарейців переслідували й під час попереднього правління "Талібану", адже вони є мусульманами-шиїтами. Водночас більшість населення Афганістану, зокрема й таліби, сповідують іслам сунітського напрямку.

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