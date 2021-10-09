Соответствующая информация появилась в отчете международной правозащитной организации Amnesty International. Среди убитых – 11 бывших сотрудников сил безопасности Афганистана и двое гражданских лиц, 17-летняя девушка в частности.

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В полиции взялись за возражения

Девятерых бывших сотрудников сил безопасности боевики "Талибана" убили после того, как они сдались им. Провинцию Дайкунди талибы захватили еще 14 августа. Уже 30 августа состоялись казни.

Хладнокровные казни являются еще одним доказательством того, что талибы совершают те же ужасные преступления, как и во время своего предыдущего правления в Афганистане,

– отметила Агнес Калламард, генсекретарь Amnesty International.

Однако начальник полиции Дайкунди Садикулла Абед, которого назначили боевики "Талибана", взялся за отрицание любых казней.

Справка. Хазарейцев преследовали и во время предыдущего правления "Талибана", ведь они являются мусульманами-шиитами. В то же время большинство населения Афганистана, в том числе и талибы, исповедуют ислам суннитского направления.

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